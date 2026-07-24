Após o sonho do Hexa ser adiado por mais quatro anos, a CBF planeja os primeiros amistosos do ciclo para o Mundial de 2030. Segundo a ESPN, além de dois jogos contra a Austrália, disputados na casa do adversário, a entidade negocia uma partida disputada na Índia.

O duelo deve ocorrer em Calcutá, no extremo leste do país, próximo à fronteira com Bangladesh, mas a seleção ainda não tem adversário definido. O interesse da CBF se deve ao grande número de torcedores da seleção na região, que viralizaram nas redes sociais torcendo pela Canarinho na disputa da Copa do Mundo 2026.

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A partir deste ano, entra em vigor o novo calendário da Fifa, que prevê uma “Super Data Fifa”, com duração de até 16 dias e possibiidade de realização de quatro jogos.

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Os amistosos do Brasil contra a Austrália estão confirmados para acontecerem nos dias 25 e 29 de setembro, respectivamente em Townville e Brisbane. A partida na Índia ocorreria no início de outubro.

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