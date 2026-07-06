As críticas à eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo não passaram em branco na imprensa argentina. Após a derrota por 2 a 1 diante da Noruega, o Diário Olé definiu a queda do Brasil como um “tapa na cara da história”.

“Alguém imaginava que a Noruega poderia superá-lo na hora de ver os percentuais de posse de bola? Ou alguém imaginava os noruegueses tocando de um lado para o outro, buscando mais, mesmo com o 2 a 0 assegurado? Ou alguém acreditava que Haaland era apenas potência? Um tapa na cara da história em New Jersey”, escreveu.

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Além da crítica à eliminação brasileira, o jornal analisou o que resultou na queda. Segundo o Olé, a modernidade foi o principal motivo para isso.

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“Vocês se lembram do Brasil que gostava de ter a bola? Aquele que fazia culto ao seu bom toque? Aquele com times sonhadores e criativos? Aquele do futebol como religião? A modernidade passou por cima de tudo isso, e esta Seleção joga, vence e perde com outra fórmula […] O preço por abandonar seu DNA custou aos brasileiros a Copa do Mundo”, disparou.

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