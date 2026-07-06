Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, disparou contra a arbitragem após a vitória por 3 a 2 contra o México. Mesmo com a classificação às quartas de final da Copa do Mundo, o comandante criticou o árbitro Alireza Faghani e o quarto árbitro Jalal Jayed, além de detonar a equipe sul-americana no VAR.
“Os árbitros simplesmente não são bons o suficiente. O quarto árbitro simplesmente não é bom o suficiente. Essa é a questão principal. O VAR hoje (foram) três árbitros da América do Sul para um jogo como este. Se eu estiver errado, peço desculpas, mas acho que vi isso”, comentou Tuchel à BBC após o duelo.
Durante entrevista coletiva após a vitória inglesa, o treinador foi perguntado sobre o “caso Balogun” e se acreditava na possibilidade de recorrer ao cartão vermelho sofrido por Jarell Quansah, lateral da Inglaterra.
“Sim, onde traçar a linha (do limite para saber quando ou não recorrer da suspensão por um cartão vermelho) é a pergunta que faço. Não tenho resposta para isso. Onde isso termina agora? Vamos recorrer se um cartão amarelo não for para cartão amarelo? Será que achamos que não foi cartão vermelho, ou quem acha que foi? Onde isso começa e onde termina? Essa é a minha pergunta. Eu não tenho a resposta”, disse, conforme registrado pela ESPN.
Reclamação de Thomas Tuchel
Tuchel analisou o pênalti marcado pelo VAR ao México. Aos 22 minutos da segunda etapa, a equipe viu falta de Harry Kane na área e assinalou a penalidade, que foi convertida por Raul Jiménez.
“O VAR errou claramente ao dar o pênalti (para o México). Foi um erro claro e óbvio? Acho. (E então o cartão vermelho) ele nem marcou falta. O árbitro não é bom o suficiente. O quarto árbitro não é bom o suficiente”, criticou Tuchel em entrevista à BBC.
Quartas de final contra a Noruega
A Inglaterra volta a campo no próximo sábado, 11, diante da Noruega, em duelo válido pelas quartas de final da Copa. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos.