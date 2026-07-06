Javier Aguirre se despediu da seleção mexicana durante entrevista coletiva na madrugada desta segunda-feira, 6, após a eliminação diante da Inglaterra. Conforme já estava decidido, o auxiliar Rafa Márquez será o novo treinador do México. Com isso, a Copa do Mundo de 2026 chega a nove técnicos que deixaram seus cargos.

“Sentimentos mistos. De um lado, muito orgulhoso por essa família que montamos, muito satisfeito com o trabalho. Mas, quando você perde, não termina bem. Um caminho que está cheio de erros superados, é difícil”, declarou Aguirre sobre o legado que deixa para Rafa Márquez, conforme registrado pelo ge.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Treinadores que deixaram o cargo na fase de grupos

Quem puxa a lista de saídas é Sabri Lamouchi, ex-treinador da Tunísia. O comandante foi demitido após a goleada por 5 a 1 sofrida na estreia contra a Suécia. O experiente Hervé Renard assumiu a seleção africana, mas não teve êxito e a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Em seguida, foi a vez de mais treinadores deixarem seus cargos após o final da fase de grupos. Apenas no grupo A, dois técnicos se despediram: Hong Myung-bo pediu demissão da Coreia do Sul, enquanto Miroslav Koubek deixou o comando da Tchéquia. As duas seleções foram eliminadas da Copa na primeira fase.

Além deles, Steve Clarke deixou a Escócia após a eliminação na primeira fase da Copa. Já Marcelo Bielsa deu adeus ao comando do Uruguai após não se classificar para o mata-mata.

Treinadores demitidos no mata-mata da Copa do Mundo

Na fase de 16 avos de final, três técnicos deram adeus aos seus cargos. O primeiro foi Ronald Koeman, que deixou a Holanda após a eliminação para Marrocos. Já o segundo foi Sebastián Beccacece, que se despediu do Equador após a derrota por 2 a 0 para o México. O terceiro foi Julian Nagelsmann, que deixou a Alemanha após a queda diante do Paraguai.

Nas oitavas de final, Javier Aguirre se juntou aos treinadores que deixaram seus cargos no torneio.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Lista de treinadores demitidos na Copa

Sabri Lamouchi (Tunísia)

Hong Myung-bo (Coreia do Sul)

Miroslav Koubek (Tchéquia)

Steve Clarke (Escócia)

Marcelo Bielsa (Uruguai)

Ronald Koeman (Holanda)

Sebastián Beccacece (Equador)

Julian Nagelsmann (Alemanha)

Javier Aguirre (México)