O jogo entre Brasil e Noruega deste domingo, 5, será o terceiro encontro do treinador de goleiros da equipe nórdica com a Amarelinha. Isso porque, Frode Grodås era o titular da meta norueguesa no amistoso de 1997, entre as seleções em questão, e na primeira e última vez em que se cruzaram em uma Copa do Mundo, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 1998.

Em ambas as partidas, a equipe de Grodås saiu vitoriosa de campo: 4 a 2, em 1997, e 2 a 1, em 1998. Apesar das experiência positivas sobre o Brasil, ele ainda não se manifestou publicamente sobre o confronto.

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No entanto, em entrevista à PLACAR, o ex-meio-campista e zagueiro Vidar Riseth reassaltou o papel fundamental do hoje ex-goleiro na virada de jogo contra o Brasil em 1998: “Quando eles marcaram, conversamos entre nós. Eu falei com o capitão [Frode Grodas] e com todos os outros e concordamos: ‘Não se preocupem. Vamos continuar trabalhando duro e o gol vai sair.’ E foi o que aconteceu.”

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Segundo o Globo Esporte, Grodås também tomou para si a missão de apaziguar o bate-boca público entre o técnico brasileiro Zagallo e o norueguês Egil Olsen.

Brasil e Noruega entram em campo neste domingo, às 17h do horário de Brasília, no MetLife Stadium, região metropolitana de Nova Iorque/Nova Jersey. Quem vencer enfrenta México ou Inglaterra na próxima fase.

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