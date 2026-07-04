A França está nas quartas de final da Copa do Mundo 2026. Em uma tarde de calor intenso de 37°C neste sábado (04), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, a equipe europeia suou para furar a forte marcação do Paraguai, mas garantiu a vitória por 1 a 0. O gol solitário da partida foi marcado por Kylian Mbappé, em cobrança de pênalti assinalada com o auxílio do VAR na etapa final, definindo os rumos de um confronto marcado pela resistência sul-americana.

Domínio esbarra na defesa sul-americana

O roteiro do primeiro tempo foi ditado pela posse de bola francesa contra a solidez defensiva paraguaia. A França tentou impor seu ritmo desde os minutos iniciais, explorando as jogadas pelas pontas com Dembélé e Olise. No entanto, a zaga sul-americana, liderada por Alderete, conseguiu neutralizar as principais investidas e fechar os espaços. A melhor chance antes do intervalo saiu dos pés de Koné, que arriscou de fora da área aos 21 minutos e viu a bola desviar em Diego Gómez, passando rente à trave do goleiro Orlando Gill.

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O detalhe que definiu a classificação

Na volta para o segundo tempo, o panorama de pressão se manteve. O goleiro Orlando Gill começou a se destacar com grandes defesas, frustrando um belo chute colocado de Koné logo nos primeiros minutos. A resistência paraguaia, contudo, ruiu aos 20 minutos. Após disputa na área entre Doué e Diego Gómez, o árbitro foi chamado ao monitor do VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, aos 24 minutos, Mbappé bateu com categoria no canto esquerdo, deslocou o goleiro e abriu o placar. Com o tento, o atacante francês chegou a sete gols, igualando-se a Lionel Messi na artilharia histórica das Copas.

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Pressão final e alívio francês

Em desvantagem, o Paraguai foi obrigado a sair para o jogo e promoveu alterações ofensivas. A equipe sul-americana chegou a assustar aos 44 minutos em finalização rasteira de Mauricio, bem defendida por Maignan no canto direito. Com espaços para o contra-ataque, a França teve chances de ampliar, mas esbarrou em novas intervenções brilhantes de Gill, que salvou finalizações perigosas de Mbappé e Doué nos acréscimos. Nos minutos derradeiros, os europeus cadenciaram a posse de bola no ataque para confirmar o triunfo.

Com o resultado, a França mantém os 100% de aproveitamento no torneio e avança para enfrentar o Marrocos nas quartas de final, em partida que será realizada na próxima quinta-feira (9), em Boston. Já o valente Paraguai se despede da competição após uma dura batalha.

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