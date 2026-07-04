Neste sábado, 4, o técnico francês Hervé Renard anunciou ter deixado o comando da Tunísia, por meio de storie no Instagram. Ele havia sido contratado pela seleção africana em 16 de junho, dois dias após ela ter sido goleada por 5 a 1 spela Suécia, na estreia da Copa do Mundo de 2026. À época, a derrota resultou na demissão de Sabri Lamouchi.

“Antes de partir, quero expressar meus mais sinceros agradecimentos à Federação Tunisiana de Futebol por ter me permitido participar da Copa do Mundo de 2026. Foi uma honra defender as cores da Tunísia e viver essa experiência inesquecível”, escreveu Renard. “Desejo o melhor para esta seleção tunisiana no futuro. Estou convencido de que ela continuará crescendo, emocionando todo um povo e escrevendo belas páginas de sua história. Obrigado a todos que me acompanharam ao longo dessa jornada. Desejo a vocês muito sucesso daqui para frente. Minha jornada chega ao fim.”

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Sob o comando de Renard, a Tunísia também foi goleada pelo Japão, por 4 a 1, e derrotada pela Holanda, por 3 a 1.

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Quem é Hervé Renard

O técnico francês Hervé Renard ganhou fama, principalmente, pelas passagens por seleções africanas e asiáticas. Em uma dessas experiências, ele entrou para a história como o primeiro técnico a conquistar a Copa Africana de Nações por dois países diferentes: a Zâmbia, em 2012, e a Costa do Marfim, em 2015.

Outro momento marcante da carreira de Renard aconteceu quando comandou a Arábia Saudita, na histórica vitória sobre a Argentina por 2 a 1, na estreia das seleções na Copa do Mundo de 2022.

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