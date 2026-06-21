Em uma noite histórica no estádio BBVA, em Monterrey, o Japão não tomou conhecimento da Tunísia e aplicou uma goleada implacável por 4 a 0 na madrugada deste domingo (21). Em partida válida pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026 — que marcou o milésimo jogo da história do torneio —, os asiáticos dominaram do início ao fim, decretando a eliminação precoce dos africanos e embolando a briga pela liderança da chave.

Início avassalador e controle absoluto

A narrativa do confronto foi desenhada logo nos primeiros minutos. Aproveitando a fragilidade de uma equipe que acabara de trocar de técnico — Hervé Renard assumiu após a demissão de Sabri Lamouchi —, o Japão impôs uma verdadeira blitz. Aos quatro minutos, Nakamura fez excelente jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Kamada, que brigou com a zaga para abrir o placar.

O gol cedo desmontou qualquer estratégia defensiva tunisiana. Sem conseguir acionar o ataque ou testar o goleiro Suzuki, a Tunísia viu os nipônicos ampliarem aos 31 minutos, quando Ueda recebeu com espaço e acertou um belo chute cruzado no cantinho esquerdo de Dahmen.

Goleada histórica e golpe de misericórdia

Precisando de um milagre na segunda etapa para evitar a eliminação, a Tunísia tentou adiantar suas linhas, mas esbarrou na paciência e organização tática do adversário. O Japão controlou o ritmo e, com naturalidade, transformou a vitória em goleada. Aos 24 minutos, após bela troca de passes pelo meio, Junya Ito apareceu livre na área para fazer o terceiro.

O golpe final veio aos 39: Sano cruzou da direita e Ueda, de cabeça, encobriu a defesa para marcar seu segundo gol no jogo, o quarto dos asiáticos. O feito marcou a primeira vez na história que a seleção japonesa anotou quatro gols em uma única partida de Mundial.

Com o resultado expressivo, o Japão chega aos quatro pontos, iguala o saldo de gols da Holanda (que goleou a Suécia por 5 a 1) e entra forte na briga pela liderança do Grupo F — chave que cruzará com o grupo do Brasil na próxima fase. Na rodada decisiva, os japoneses encaram a Suécia em Dallas, enquanto a eliminada Tunísia cumpre tabela diante da Holanda.