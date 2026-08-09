Cédric Bakambu, 35, está livre no mercado após término de vínculo com o Real Bétis, clube pelo qual atuou nas últimas três temporadas. Com isso, segundo o Globo Esporte, ele abriu negociação com o Internacional.

Na última Copa do Mundo, o centroavante participou da histórica campanha da República Democrática do Congo. Apesar da atuação discreta, Bakambu foi titular em três partidas, contra Portugal, Colômbia e Uzbequistão.

Pelo Bétis, somou 80 jogos, 15 gols e sete assistências. Ainda na Espanha, também jogou pleo Villareal e acumula passagens pelo Olympique de Marseille e Galatasaray.

Curiosamente, essa não é a primeira vez que Bakambu negocia com uma equipe brasileira. Em setembro de 2025, ele ficou perto do Santos, mas as conversas não avançaram.