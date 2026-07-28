O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, até que Gabriel Pec, do Cruzeiro, volte aos treinos, limitado ao prazo de 180 dias. Em nota, o STJD informou que cabe recurso da decisão.

A punição de Victor Gabriel se deve à entrada que fraturou a perna de Pec na derrota do Inter por 2 a 1 contra o Cruzeiro. O zagueiro foi julgado no artigo 254 § 3º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta e prevê suspensão de uma a seis partidas.

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“Na hipótese de o atingido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência de jogada violenta grave, o infrator poderá continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar ao treinamento, respeitado o prazo máximo de cento e oitenta dias” – Artigo 254 § 3º, do CBJD.

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Durante o julgamento, Victor Gabriel prestou esclarescimentos e disse que não teve intenção de lesionar o atleta do Cruzeiro.

“Eu tive a interpretação de que chegaria primeiro na bola e cheguei. Como o campo estava bastante liso e molhado, acaba que eu acerto a bola e aí não tive tempo de recolher a perna e acabou que aconteceu essa entrada um pouco mais dura, mas sem nenhuma intenção de causar dano ao meu colega de profissão e nem maldade”, disse o zagueiro do Inter, conforme divulgado em nota pelo STJD.

Lesão de Gabriel Pec

Aos 15 minutos do segundo tempo, Victor Gabriel foi expulso de campo após uma entrada em Gabriel Pec. No dia seguinte, o atacante do Cruzeiro foi diagnosticado com uma fratura na tíbia da perna esquerda e foi submetido a procedimento cirúrgico. Segundo o ge, a recuperação deve durar de três a quatro meses.

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