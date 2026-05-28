O Internacional entra em campo no próximo domingo, 31, para seu último compromisso antes da paralisação do calendário nacional em função da Copa do Mundo. O adversário será o Red Bull Bragantino, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

A equipe comandada pelo técnico Paulo Pezzolano enfrentará o desafio com desfalques importantes, segundo apuração do ge. O goleiro Rochet foi liberado para se apresentar à seleção uruguaia, que disputará a Copa do Mundo de 2026, assim como o zagueiro equatoriano Félix Torres, apesar das listas finais de suas seleções ainda não terem sido divulgadas. Além das ausências por seleções, o lateral Bernabei cumprirá suspensão automática após ser expulso na derrota para o Vitória.

Elenco Colorado: dúvidas e retornos importantes

A lista de preocupações do Internacional se estende com jogadores em condição física incerta, de acordo com a apuração. O zagueiro Juninho, por exemplo, é dúvida devido a cãibras. Por outro lado, o técnico Pezzolano terá o retorno do atacante Carbonero, que cumpriu suspensão, e do volante Paulinho, recuperado de uma lesão muscular.

Cenário no Brasileirão e preparação pós-Copa

Atualmente, o Internacional ocupa a 13ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, mantendo uma vantagem de três pontos sobre a zona de rebaixamento. Após o confronto contra o RB Bragantino, o elenco colorado terá um período de aproximadamente 20 dias de férias.