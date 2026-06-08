O Internacional demonstrou interesse na contratação do atacante Gui Negão, de 19 anos, atualmente no Corinthians. De acordo com o portal Lance!, o clube gaúcho está avaliando uma investida pelo jogador, embora ainda não tenha formalizado uma proposta oficial.

Detalhes da possível negociação

O Corinthians enfrenta um cenário financeiro desafiador, com um déficit de R$ 131,4 milhões registrado em março de 2026. Este resultado é parcialmente atribuído à ausência de vendas de jogadores no início do ano, conforme o planejamento do clube. Apesar da necessidade de equilibrar suas contas, o Corinthians não pretende facilitar a saída de Gui Negão, segundo a apuração.

O atacante renovou seu contrato em agosto de 2025, sob a gestão de Fabinho Soldado, com validade até 30 de junho de 2030. Sua multa rescisória é de R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros (cerca de R$ 598,4 milhões) para negociações com clubes do exterior, conforme relembra a apuração.

Situação atual

A ausência de Gui Negão nos jogos recentes do Corinthians deve-se a uma lesão. O jogador sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita no dia 27 de março de 2026, o que o levou a ser cortado da seleção brasileira sub-20. O técnico Fernando Diniz explicou que Gui Negão está em condições de integrar o grupo há menos de um mês, mas que precisa de maior ritmo de jogo em comparação com os demais companheiros, conforme registrado pelo Lance!.

Números de Gui Negão pelo Corinthians