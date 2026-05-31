O Corinthians terá um desfalque importante para o retorno das competições após a pausa para a Copa do Mundo. O meio-campista Rodrigo Garro não estará em campo na partida contra o Remo, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, após a Copa do Mundo.

A suspensão do camisa 8 se deu após ele receber o terceiro cartão amarelo na vitória do Timão sobre o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Detalhes da suspensão de Garro

A equipe alvinegra venceu o Grêmio por 3 a 1, com gols de André (duas vezes) e Kaio César, enquanto Gabriel Mec marcou para o time gaúcho. O árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) foi o responsável por aplicar o cartão amarelo a Garro na primeira etapa do confronto, após uma reclamação do jogador por uma falta sofrida.

Anteriormente, Garro já havia sido advertido em um empate em 1 a 1 com o Flamengo, na Neo Química Arena, e em um empate em 0 a 0 com o Vitória, em partida fora de casa.

Próximo jogo do Corinthians e outros desfalques

O duelo contra o Remo está previsto para 22 de julho, na Neo Química Arena, em São Paulo. No entanto, a data e o horário exatos ainda serão definidos pela CBF.

Além de Garro, o técnico Fernando Diniz, que assumiu o comando do Corinthians em 6 de abril, também enfrenta outros desfalques. O zagueiro João Pedro Tchoca segue em recuperação de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, e Vitinho está com dores no quadril. O meia-atacante Kayke, com lesão no menisco lateral do joelho direito, e o lateral Hugo, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, têm previsão de retorno demorada.

Pausa para a Copa do Mundo e amistoso

A pausa para a Copa do Mundo é vista como uma oportunidade para a comissão técnica, liderada por Fernando Diniz, recuperar parte desses atletas. A intertemporada deve ser realizada no CT Dr. Joaquim Grava. Durante este período, o Corinthians tem um amistoso confirmado contra o Cascavel, agendado para 12 de julho, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR).

O atacante Memphis Depay, que está em fase de transição física, viajou para defender a seleção da Holanda na Copa do Mundo e poderá reforçar o elenco após o torneio, caso permaneça no clube.