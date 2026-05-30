O Corinthians mostrou força de reação e venceu o Grêmio de virada por 3 a 1 na tarde deste sábado (30), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Em duelo direto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão superou um início ruim, dominou as ações e construiu o resultado com dois gols de André e um de Kaio César. A derrota em casa gerou revolta da torcida tricolor e culminou na expulsão do goleiro Thiago Beltrame.
Início tricolor e a resposta paulista
O jogo começou com o roteiro dos sonhos para os donos da casa. Logo aos 7 minutos, após bate-rebate na área e uma tentativa de corte de Breno Bidon em cima da linha, Gabriel Mec aproveitou a sobra e abriu o placar para o Imortal.
No entanto, o gol teve um efeito reverso: o Grêmio recuou excessivamente e entregou o controle da partida ao Corinthians. O goleiro Thiago Beltrame precisou fazer grandes defesas para segurar a vantagem, mas a pressão visitante surtiu efeito nos acréscimos. Aos 46 minutos, André acertou um belo chute de fora da área no canto esquerdo, levando o empate para o vestiário.
Blitz corintiana e o golpe de misericórdia
Na volta para a segunda etapa, o Grêmio até tentou assustar com Gabriel Mec, parando em grande defesa de Hugo Souza, mas a superioridade tática do time de Fernando Diniz logo prevaleceu.
Aos 20 minutos, a virada se concretizou: Yuri Alberto fez o pivô com perfeição e serviu André, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro. O baque gremista foi imediato. Apenas dois minutos depois, Yuri Alberto atacou de garçom novamente, encontrando Kaio César. O atacante cortou o zagueiro Viery para dentro e bateu bonito para ampliar a contagem e silenciar a Arena.
Desespero, expulsão e controle absoluto
Com o 3 a 1 no placar, o cenário virou um pesadelo para a equipe de Luís Castro. Aos 30 minutos, o desespero se materializou quando Matheus Bidu foi lançado livre no ataque e o goleiro Thiago Beltrame saiu da área para cometer a falta, recebendo o cartão vermelho direto após dura revisão do VAR. Com um a menos e o jovem Gabriel Menegon no gol — que ainda fez um milagre em cobrança de falta de Rodrigo Garro —, o Grêmio apenas assistiu ao Corinthians trocar passes e administrar a vitória até o apito final, sob fortes vaias da torcida local direcionadas ao treinador português.
Com o resultado, o Corinthians chega aos 24 pontos, ultrapassa o próprio Grêmio na tabela de classificação e ganha fôlego na luta para se afastar da zona de rebaixamento. O Tricolor gaúcho, por sua vez, estaciona nos 21 pontos e volta a ligar o sinal de alerta na competição nacional.