Rafael Van der Vaart, ex-Real Madrid e seleção holandesa, criticou a convocação de Memphis Depay para a Copa do Mundo 2026. Segundo o ex-jogador, o atual camisa 10 da Holanda não deveria ser convocado por jogar no futebol brasileiro.

“Não acho que tenha sido um erro de Depay se mudar para o Brasil, mas acho que foi um erro ele ter sido convocado para a Copa do Mundo. Na minha época, quando você ia para a Turquia, Dubai, Catar ou qualquer lugar assim, era um sinal de que seu tempo na seleção havia acabado”, afirmou o ex-jogador ao site AceOdds, site parceiro do Somos Fanáticos.

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Memphis teve uma participação apagada na Copa do Mundo. O atacante foi reserva em todas as partidas da Holanda na Copa do Mundo, saindo do banco nas três partidas da fase de grupos e atuando por, no máximo, 20 minutos. Na eliminação contra Marrocos, nos 16 avos de final, o jogador do Corinthians não saiu do banco.

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“Ele vinha de um longo período de lesões, recebeu uma boa proposta e, na verdade, foi muito bem por lá. Foi uma decisão errada de Koeman, convocá-lo. Quando eu jogava, não me mudei para o Catar porque ainda queria jogar pela seleção, o que você não conseguiria se fosse. Os treinadores te diriam abertamente que sua história na seleção estaria terminada”, concluiu Van der Vaart.

Memphis Depay continua sem situação definida no Corinthians. Com contrato se encerrando no fim do mês, o jogador e diretoria corinthiana seguem sem chegar a um acordo sobre os valores de uma renovação.

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