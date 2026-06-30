Das 16 seleções europeias que entraram para a disputa da Copa do Mundo 2026, cinco já caíram do torneio. Enquanto Tchéquia, Turquia e Escócia foram eliminadas ainda na fase de grupos, as gigantes Holanda e Alemanha deram adeus ao torneio nos 16 avos de final.

Turquia lanterna do Grupo D

A Turquia foi a primeira seleção europeia a cair na Copa de 2026. Com uma geração apontada como promissora, a equipe comandada por Vincenzo Montella decepcionou, e muito. Em um grupo acessível, com Estados Unidos, Paraguai e Austrália, os turcos terminaram na lanterna, após perderem para os australianos e paraguaios.

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O time comandado por Arda Güler, do Real Madrid, ficou marcado pela alta média de 23,7 finalizações por jogo e apenas três gols marcados na competição. Todos os tentos, inclusive, foram contra os Estados Unidos, na última partida e única vitória da Turquia na competição.

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Tchéquia cai com futebol pobre

Sem encantar ninguém, a Tchéquia deu adeus à Copa do Mundo 2026 na fase de grupos. O time truculento da equipe de Miroslav Koubek, que apostava nas jogadas aéreas, não foi suficiente para vencer ninguém no Grupo A.

Foram derrotas para México e Coreia do Sul e um empate com a África do Sul. Os tchéquios deram adeus ao Mundial decepcionando e, provavelmente, sem deixar saudades.

No Scotland no party

A festa terá que continuar sem a Escócia, já que o Tartan Army terá que voltar para casa após ver a sua seleção não conseguir ficar entre os oito melhores terceiros colocados, que se classificaram para os 16 avos de final.

Pesaram os três gols sofridos na derrota para o Brasil, além do revés contra Marrocos, e a vitória magra contra o Haiti, por 1 a 0, na eliminação escocesa no Mundial. Senegal, com a oitava melhor campanha de um terceiro colocado, ficou justamente à frente da Escócia pelo saldo de gols.

Alemanha fracassa contra o Paraguai

A maior zebra da Copa do Mundo 2026, até aqui, foi a heróica classificação do Paraguai contra a Alemanha. Enquanto muitos já projetavam o confronto seleção alemã contra a França, nas oitavas de final, foi a Albiceleste quem brilhou nos pênaltis.

Depois de golear Curaçao por 7 a 1, sofrer para vencer a Costa do Marfim e perder de virada para o Equador, a Alemanha fracassou novamente na Copa do Mundo. Nos últimos dois Mundiais, foram duas eliminações na primeira fase do torneio, e neste, na segunda fase.

Holanda dá adeus

Invicta desde a Copa do Mundo de 2010, a Holanda reviveu novamente o trauma da eliminação nos pênaltis contra Marrocos. Foi nas penalidades que a Oranje caiu em 2014 e 2022, ambas para a Argentina. No Mundial de 2018, a seleção europeia nem se classificou.

Mesmo empolgando na fase de grupos, em que goleou Suécia e Tunísia e empatou com o Japão, a Holanda caiu para a ótima seleção de Marrocos, em um jogo disputado, que terminou com a vitória marroquina nas penalidades.

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Seleções europeias na Copa do Mundo 2026

Eliminadas: Alemanha, Escócia, Holanda, Tchéquia e Turquia.

Alemanha, Escócia, Holanda, Tchéquia e Turquia. Ainda jogam: Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Espanha, França, Inglaterra, Noruega, Portugal, Suécia e Suíça.