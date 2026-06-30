A Holanda foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29, por Marrocos. Após empate no tempo regulamentar e na prorrogação, os marroquinos superaram os holandeses na disputa de pênaltis. Apesar do adeus, a Laranja Mecânica mantém uma invencibilidade histórica: não sabe o que é perder em Copas desde 2010.

Na final da Copa da África do Sul, a Holanda foi superada pela Espanha por 1 a 0, com gol marcado por Andrés Iniesta na prorrogação. Com isso, os holandeses viram a tão sonhada conquista inédita escapar e ficar na mão dos espanhóis.

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Desde então, os holandeses sustentam uma incrível sequência invicta de 16 partidas. As últimas Copas, porém, deixaram um gosto amargo: três eliminações na disputa de pênaltis. Antes de 2026, a Argentina eliminou a Holanda nas penalidades em 2014 e 2022. A Laranja Mecânica não disputou a edição de 2018.

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Duelos da Holanda desde a última derrota em 2010

Copa do Mundo de 2026

Holanda 1 x 1 Marrocos (16 avos de final) – Eliminação na disputa de pênaltis

Holanda 3 x 1 Tunísia (fase de grupos)

Holanda 5 x 1 Suécia (fase de grupos)

Holanda 2 x 2 Japão (fase de grupos)

Copa do Mundo de 2022

Holanda 2 x 2 Argentina (quartas de final) – Eliminação na disputa de pênaltis

Holanda 3 x 1 Estados Unidos (oitavas de final)

Holanda 2 x 0 Catar (fase de grupos)

Holanda 1 x 1 Equador (fase de grupos)

Holanda 2 x 0 Senegal (fase de grupos)

Copa do Mundo de 2014

Holanda 3 x 0 Brasil (disputa de terceiro lugar)

Holanda 0 x 0 Argentina (semifinal) – Eliminação na disputa de pênaltis

Holanda 0 x 0 Costa Rica (quartas de final) – Classificação na disputa de pênaltis

Holanda 2 x 1 México (oitavas de final)

Holanda 2 x 0 Chile (fase de grupos)

Holanda 3 x 2 Austrália (fase de grupos)

Holanda 5 x 1 Espanha (fase de grupos)

Copa do Mundo de 2010

Holanda 0 x 1 Espanha (final)

E no tempo regulamentar?

A invencibilidade holandesa é ainda maior quando são consideradas apenas as derrotas no tempo regulamentar. O último revés da Holanda nos 90 minutos aconteceu nas oitavas de final da Copa de 2006. Na ocasião, os holandeses foram derrotados por Portugal pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Maniche, em partida que teve dois atletas expulsos de cada seleção.

Com isso, os holandeses teriam uma sequência invicta de 23 partidas, com 16 vitórias e sete empates.

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