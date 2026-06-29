A seleção brasileira venceu o Japão nesta segunda-feira, 29, por 2 a 1, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, o Brasil mantém viva a tradição de avançar no primeiro duelo de mata-mata do torneio desde 1994. A seleção volta a campo no próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília) contra o vencedor entre Noruega e Costa do Marfim.

Quando foi a última vez que a seleção caiu no primeiro mata-mata da Copa?

A última vez que a seleção brasileira foi eliminada no primeiro jogo do mata-mata foi na Copa do Mundo de 1990. Na ocasião, a seleção perdeu para a Argentina de Maradona e Caniggia por 1 a 0 e deu adeus à competição. Os hermanos foram vice-campeões do torneio, sendo derrotados para a Alemanha Ocidental na final.

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Antes de 1990, a seleção brasileira teve um de seus piores resultados na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. Após conquistar o bicampeonato (1958 e 1962), a equipe chegou cercada de expectativas, mas decepcionou. Na estreia, venceu a Bulgária, mas sofreu derrotas para Portugal e Holanda nos jogos seguintes e deu adeus ao Mundial.

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A eliminação na primeira fase, no entanto, não era inédita. Na Copa do Mundo de 1930, a seleção brasileira caiu na primeira fase com uma derrota para a Iugoslávia e uma vitória sobre a Bolívia (o grupo era formado por três seleções). Em 1934, o torneio foi disputado em mata-mata e o Brasil deu adeus à competição na primeira partida após derrota para a Espanha nas oitavas de final.

Relembre o retrospecto da seleção brasileira em Copas

1930 – Primeira fase

1934 – Oitavas de final – Perdeu para a Espanha por 3 a 1

1938 – Semifinal – Perdeu para a Itália por 2 a 1

1950 – Vice-campeã – Perdeu para o Uruguai na final por 2 a 1

1954 – Quartas de final – Perdeu para a Hungria por 4 a 2

1958 – Campeã

1962 – Campeã

1966 – Primeira fase

1970 – Campeã

1974 – Segunda fase*

1978 – Segunda fase*

1982 – Segunda fase*

1986 – Quartas de final – Perdeu para a França nos pênaltis

1990 – Oitavas de final – Perdeu para a Argentina por 1 a 0

1994 – Campeã

1998 – Vice-campeã – Perdeu para a França na final por 3 a 0

2002 – Campeã

2006 – Quartas de final – Perdeu para a França por 1 a 0

2010 – Quartas de final – Perdeu para a Holanda por 2 a 1

2014 – Semifinal – Perdeu para a Alemanha por 7 a 1

2018 – Quartas de final – Perdeu para a Bélgica por 2 a 1

2022 – Quartas de final – Perdeu para a Croácia nos pênaltis

*A Copa do Mundo tinha uma segunda fase disputada em dois grupos de quatro seleções, onde os primeiros colocados de cada chave disputavam a final, enquanto os segundos jogavam pelo terceiro lugar

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