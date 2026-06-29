A vitória do Brasil contra o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira, 29, marca a primeira virada da seleção em Copas desde 2002, quando bateu a Inglaterra, pelo mesmo placar. Agora, a Canarinho espera o vencedor de Costa do Marfim e Noruega para descobrir quem será o seu adversário nas oitavas de final.
Virada do Brasil em 2002
A última virada do Brasil em um mata-mata de Copa havia sido em 2002, nas quartas de final da Copa do Japão, contra a Inglaterra. O English Team abriu o placar aos 23 minutos, em que após uma falha de Lúcio, Michael Owen marcou. Nos acréscimos da primeira etapa, Ronaldinho Gaúcho fez grande jogada e tocou para Rivaldo empatar a partida.
No começo do segundo tempo, Ronaldinho marcou um dos gols mais espetaculares da história da seleção brasileira. A cobrança de falta, que encobriu o goleiro David Seaman, virou o placar e deu a vitória à Canarinho.
Como foi o jogo
O Brasil iniciou o confronto saindo atrás no marcador, após Kaishu Sano arrancar pelo meio-campo acertar um chute no canto esquerdo de Alisson. Na volta do intervalo, o Brasil voltou melhor e empatou, aos 56, com Casemiro, marcando de cabeça após um bom cruzamento de Gabriel Magalhães.
A virada veio aos 95 minutos, com um gol heróico de Gabriel Martinelli, que infiltrou na área e recebeu de Bruno Guimarães, que conduziu e achou um belo passe.