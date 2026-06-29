Após a vitória do Brasil contra o Japão, por 2 a 1, Matheus Cunha provocou a seleção japonesa. O camisa 9 apontou para o escudo da seleção e mostrou a mão aberta, em alusão as cinco taças de Copa do Mundo do país.
O atacante também provocou os japoneses falando que a seleção asiática não é do tamanho da brasileira. “Five (cinco)! Small (pequeno)!”, disse Cunha.
A provocação vem em meio a um contexto de provocações entre as seleções. Antes da partida, uma fala do atacante japonês Kento Shiogai, viralizou nas redes sociais e chegou até o vestiário da seleção brasileira.
Shiogai causou polêmica ao dizer que Neymar “não era mais o mesmo de antigamente” e que “não tem ouvido muito” sobre os brasileiros nesta edição da Copa do Mundo. A fala foi seguida de uma enxurrada de ataques nas redes sociais do jogador.
Próximo jogo do Brasil
A seleção brasileira espera o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, na próxima terça-feira, 30, às 14h (de Brasília), para descobrir o seu próximo adversário na Copa do Mundo. A próxima partida da Canarinho será no domingo, 5, às 17h (de Brasília), no MetLife, em Nova Jersey.