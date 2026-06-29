Na vitória do Brasil por 2 a 1 diante do Japão, o meio-campista Bruno Guimarães atingiu uma marca importante na Copa do Mundo de 2026. Com a assistência para o gol de Gabriel Martinelli, o camisa 8 chegou a quatro passes para gol e virou o líder de assistências no torneio.
Além do passe para o tento anotado por Martinelli, Bruno Guimarães registrou três assistências durante a fase de grupos. No empate por 1 a 1 diante de Marrocos, o camisa 8 deu o passe para o gol marcado por Vini Jr. Já na vitória por 3 a 0 contra a Escócia, o meio-campista deu assistências para Vini e Matheus Cunha.
Até então, o meio-campista brasileiro dividia o posto de garçom da Copa com outros dois atletas. Michael Olise, da França, e Alexander Isak, da Suécia, anotaram três assistências durante a fase de grupos da Copa. Tanto o francês quanto o sueco ainda jogam pela fase de 16 avos de final.
Jogadores com mais assistências na Copa do Mundo de 2026
- Bruno Guimarães (Brasil) – 4 assistências
- Michael Olise (França) e Alexander Isak (Suécia) – 3 assistências
- Breel Embolo (Suíça), Viktor Gyokeres (Suécia), Chris Wood (Nova Zelândia), Denzel Dumfries (Holanda), Bukayo Saka (Inglaterra), Deniz Undav (Alemanha), Florian Wirtz (Alemanha), Martin Odegaard (Noruega), Ryan Gravenberch (Holanda), Kylian Mbappé (França), Joshua Kimmich (Alemanha), Iliman Ndiaye (Senegal), Brahim Díaz (Marrocos), Nathan Saliba (Canadá), Hannibal Mejbri (Tunísia), Mohamed Salah (Egito), Roberto Alvarado (México), Julio Enciso (Paraguai) e Houssem Aouar (Argélia) – 2 assistências
Próximo parada: oitavas de final
A seleção brasileira volta a campo no próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa. O duelo acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos, e enfrenta o vencedor de Noruega e Costa do Marfim.
Jogadores da seleção brasileira com mais assistências na Copa do Mundo
- Pelé – 10 assistências
- Didi, Jairzinho e Zagallo – 6 assistências
- Zico – 5 assistências
- Bruno Guimarães, Ademir de Menezes, Bebeto, Cafu, Garrincha, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Tostão – 4 assistências
- Neymar e Ronaldo – 3 assistências