O técnico Carlo Ancelotti já escalou a seleção brasileira para a partida decisiva contra o Japão nesta segunda-feira, 29, às 14h (de Brasília), em duelo pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, no NRG Stadium, em Houston. O treinador optou por manter a mesma escalação que venceu a Escócia.
ESCALAÇÃO DO BRASIL
Alisso; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.
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