Neste domingo, 28, o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, usou as redes sociais para criticar duramente a eliminação precoce do país na Copa do Mundo de 2026 — em especial, o técnico Hong Myung-Bo, o qual chamou de incompetente.

No texto, o mandatário diz sentir não apenas confusão, “mas total perplexidade com o resultado inesperado.” Após vencer o primeiro jogo de virada contra a Tchéquia, 2 a 1, os sul-coreanos amaragaram duas derrotas por 1 a 0 para o anfitrião México e para a África do Sul.

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“No fim, fica comprovado mais uma vez que o pessoal é tudo. Quando o favoritismo e o nepotismo prevalecem sobre a competência na escolha de um comandante, o resultado é tão previsível quanto fogo queimando papel”, disparou Lee Jae-Myung, que ainda espera abrir uma investigação sobre a atuação da equipe no Mundial de 2026.

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“Essa não classificação para a Copa do Mundo, que deixou o público com um sentimento de decepção, parece ser uma falha de organização e de pessoal”, continuou. “Dado que recursos significativos dos contribuintes e do Estado são investidos até mesmo na participação na Copa do Mundo, solicito que o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo investigue minuciosamente as circunstâncias precisas deste incidente, analise as causas e desenvolva medidas abrangentes para prevenir a recorrência e promover melhorias.”

Segundo o Globo Esporte, o questionamento do comando de Hong Myung-Bo vem desde que assumiu o cargo, em 2024. Parte da imprensa coreana trataou a escolha como favorecimento da Associação Coreana de Futebol (KFA, na sigla em inglês).

“Lamento profundamente ter causado tamanha decepção ao público com este absurdo episódio. Avançaremos rapidamente com as reformas na administração esportiva para garantir que algo assim jamais se repita”, finaliza o presidente na postagem acima.

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