Neste domingo, 28, o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, usou as redes sociais para criticar duramente a eliminação precoce do país na Copa do Mundo de 2026 — em especial, o técnico Hong Myung-Bo, o qual chamou de incompetente.

이재명
이재명
@Jaemyung_Lee
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최휘영 장관님과 관련 공무원 여러분 애쓰셨습니다. 저도 전임 명예 프로축구단장이자 심정적 붉은악마로서 예상밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낍니다. 결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐습니다. 능력보다 네편내편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불보듯 Show more

최휘영 문화체육관광부 장관
최휘영 문화체육관광부 장관
@Hwiyoung_Chae

32강이 좌절됐습니다. 숨죽이며 지켜봤지만, 결과는 조별리그 탈락입니다. 너무나 아쉽습니다. 속이 상해 어쩔 줄 모르다 그저 멍하니 하늘을 바라봤습니다. 수렁에 빠져버린 한국 축구. 이제 마음을 추스르고, 바닥부터 다시 시작해야 합니다. 어디서부터 꼬이기 시작했는지, 무엇이 우리의

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No texto, o mandatário diz sentir não apenas confusão, “mas total perplexidade com o resultado inesperado.” Após vencer o primeiro jogo de virada contra a Tchéquia, 2 a 1, os sul-coreanos amaragaram duas derrotas por 1 a 0 para o anfitrião México e para a África do Sul.

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“No fim, fica comprovado mais uma vez que o pessoal é tudo. Quando o favoritismo e o nepotismo prevalecem sobre a competência na escolha de um comandante, o resultado é tão previsível quanto fogo queimando papel”, disparou Lee Jae-Myung, que ainda espera abrir uma investigação sobre a atuação da equipe no Mundial de 2026.

“Essa não classificação para a Copa do Mundo, que deixou o público com um sentimento de decepção, parece ser uma falha de organização e de pessoal”, continuou. “Dado que recursos significativos dos contribuintes e do Estado são investidos até mesmo na participação na Copa do Mundo, solicito que o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo investigue minuciosamente as circunstâncias precisas deste incidente, analise as causas e desenvolva medidas abrangentes para prevenir a recorrência e promover melhorias.”

Segundo o Globo Esporte, o questionamento do comando de Hong Myung-Bo vem desde que assumiu o cargo, em 2024. Parte da imprensa coreana trataou a escolha como favorecimento da Associação Coreana de Futebol (KFA, na sigla em inglês).

“Lamento profundamente ter causado tamanha decepção ao público com este absurdo episódio. Avançaremos rapidamente com as reformas na administração esportiva para garantir que algo assim jamais se repita”, finaliza o presidente na postagem acima.

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