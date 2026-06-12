A resiliência e o talento asiático falou mais alto na noite desta quinta-feira, 11, no estádio Akron, em Guadalajara. Em duelo válido pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026, a Coreia do Sul precisou suar para transformar seu domínio em gols e buscou uma virada heroica por 2 a 1 sobre a Tchéquia. O grande nome da noite foi In-Beom, que marcou um golaço e deu a assistência decisiva para Hyeon-Gyu garantir os três pontos.

Com o resultado, a Coreia do Sul soma seus primeiros três pontos e divide a liderança do Grupo A com o México, que venceu a África do Sul por 2 a 0 mais cedo. Na próxima rodada, sul-coreanos e mexicanos farão um duelo de líderes, enquanto a Tchéquia jogará sua sobrevivência no torneio contra os sul-africanos.

Pressão asiática e muralha tcheca

O roteiro da primeira etapa foi ditado pelos sul-coreanos. Com toques rápidos e movimentação constante, a equipe asiática encurralou o adversário. Son, a principal estrela do time, teve boas oportunidades, mas esbarrou na falta de pontaria e em uma atuação segura do goleiro Kovar, que fez intervenções cruciais, como em um chute à queima-roupa aos 14 minutos, para manter o placar zerado antes do intervalo. A Tchéquia, por sua vez, limitava-se a defender e tentar estocadas esporádicas.

Susto na bola parada e a genialidade de In-Beom

O castigo para a ineficiência sul-coreana veio aos 14 minutos da etapa final. Em uma jogada característica, Coufal cobrou lateral com força para a área, e Krejcí apareceu de trás para desviar de cabeça, abrindo o placar para os europeus. O gol poderia ter desestabilizado a Coreia, mas a equipe manteve a calma e o técnico mexeu bem no time. Aos 22 minutos, a estrela de In-Beom brilhou intensamente: após receber passe vertical na área, ele limpou a marcação e o goleiro Kovar com um único toque e finalizou de cavadinha. Um verdadeiro golaço para empatar o duelo.

Virada heroica e tensão até o apito final

O empate incendiou a partida. A República Tcheca chegou a ter um gol de Soucek anulado pelo impedimento semiautomático aos 32 minutos, mas foi a Coreia do Sul que encontrou o caminho da vitória. Aos 35 minutos, o inspirado In-Beom escapou pela direita e cruzou rasteiro para Hyeon-Gyu, que havia saído do banco de reservas, chapar de canhota e decretar a virada.

Nos minutos finais, a Tchéquia se lançou ao ataque em um tudo ou nada, exigindo defesas espetaculares do goleiro Seung-Gyu, especialmente em finalizações perigosas de Hlozek e Sadílek, garantindo o triunfo asiático.