O atacante francês Kylian Mbapppé, de 27 anos, rebateu em suas redes sociais os ataques públicos desferidos pela senadora Celeste Amarilla, representante do distrito de Capital no congresso Paraguaio. Ele foi chamado de “camaronês colonizado” pela política do Partido Radical Autêntico.

“Madame Celeste Amarilla, você é uma mulher desprezível e indigna de sua função. Você não representa o Paraguai, esse país que transpirou paixão e honra ao longo de toda a Copa do Mundo. Por sua inconsciência e seu racismo descomplexado, o mundo inteiro já esqueceu a campanha e o esforço histórico que seus jogadores tiveram durante este mundial, dando lugar a uma senhora incompetente que oferece a pior imagem possível de seu país. Eu nunca deixarei que pessoas como você tenham a liberdade de propagar seu ódio e seu racismo pelo mundo,” afirmou o jogador do Real Madrid em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

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Artilheiro da Copa com 7 gols (mesmo número que Lionel Messi e Erling Haaland), Mbappé foi alvo de repetidas ofensas racistas por parte da senadora na internet após a eliminação do Paraguai para a seleção da França na Copa do Mundo, no último sábado, 4.

“Bruto, não aprendeu nem a escrever, em vez de leite materno chupava cocos e o mais instruído que ouviu foram chimpanzés. Você deveria ter mostrado o dedo do meio a ele, Orlando Gill [goleiro do Paraguai]. Eu faço isso no Senado e não acontece nada. Camaronês colonizado, fingindo muito ser francês, ressentido, novo-rico, prepotente e feio. Ficou nervoso e morto de medo o jogo todo, como toda sua equipe, não conseguiram fazer nem um gol, ganharam por cagada” disparou Amarilla.

A fala preconceituosa já havia sido repudiada pela ministra dos esportes da França, Marina Ferrari, que se disse escandalizada em comunicado enviado à imprensa: “A França condena com total firmeza os ataques abjetos aos quais Kylian Mbappé foi alvo”.

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