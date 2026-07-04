Kylian Mbappé abriu o sábado, 4, de oitavas de final mostrando que a Copa do Mundo foi mesmo feita para os craques. Por mais que o time não jogue bem, como foi o caso da França na vitória contra o Paraguai, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o camisa 10 fez o gol da vitória e classificou a sua equipe às quartas de final, no dia da Independência dos EUA.

A França já sabe quem enfrentará nas quartas. O Marrocos, mais cedo, venceu o Canadá, em Houston, e fará o reencontro da semifinal de 2022, quando os franceses ficaram com a segunda colocação e os marroquinos com a quarta. A partida será na próxima quinta, às 17h (de Brasília), em Boston.

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Mbappé vem travando uma briga jogo a jogo com Lionel Messi pela artilharia. Isso para falar só de dois dos craques que desfilam neste Mundial no Canadá, México e EUA. Os francês e o argentino têm agora sete gols cada. A diferença é que Mbappé tem 19 em três edições, um gol a menos que Messi em seis participações.

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Gols de Mbappé na Copa do Mundo 2026

16/6 – França 3×1 Senegal – dois gols

22/6 – França 3×0 Iraque – dois gols

26/6 – Noruega 1×4 França – nenhum gol

30/6 – França 3×0 Suécia – dois gols

4/7 – Paraguai 0x1 França – um gol

Gols de Messi na Copa do Mundo 2026

16/6 – Argentina 3×0 Argélia – três gols

22/6 – Argentina 2×0 Áustria – dois gols

27/6 – Jordânia 1×3 Argentina – um gol

3/7 – Argentina 3×2 Cabo Verde – um gol

O calor de 38 graus Celsius impossibilitou que qualquer um jogasse futebol no primeiro tempo. Com Mbappé não seria diferente, ainda mais quando marcado por dois jogadores. Na etapa final, Mbappé chegou a perder um domínio pronto e a bola foi para escanteio. Tempos depois, ainda parou duas vezes no goleiro Orlando Gill.

Os companheiros de ataque de Mbappé, então, esses tiveram partidas ainda mais apagadas. Barcola, Dembelé e Olise pouco criaram para um dos times mais encantadores da competição até agora. O desempenho não levanta dúvidas já que as condições para a partida estavam difíceis nos primeiro 45 minutos.

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Não importa. Jogo ruim também faz parte da campanha e o treinador Didier Deschamps tem consciência disso e por isso não fez nem menção em tirar o craque de um jogo controlado já que o Paraguai se fechou em uma linha de cinco defensores e não fez grandes jogadas de contra-ataque.

As boas atuações de Mbappé, e de Messi, puxam outros grandes nomes para esta Copa do Mundo e não diminuem a expectativa para a terceira final consecutiva dessa seleção, tendo vencido em 2018. O inglês Harry Kane e o norueguês Erling Haaland (ambos com cinco gols cada) também estão na briga pelo Bola de Ouro do Mundial.

O brasileiro Vini Jr., com quatro gols marcados, mas que ainda entra em campo nas oitavas de final, é outro importante candidato e que merece mais atenção.

Copa do Mundo 2026 Artilharia 01 Kylian Mbappé França 02 Lionel Messi Argentina 03 Erling Haaland Noruega 04 Harry Kane Inglaterra 05 Ismaila Sarr Senegal 06 Mikel Oyarzabal Espanha 07 Ousmane Dembélé França 08 Vinícius Júnior Brasil 09 Brian Brobbey Holanda 10 Cody Gakpo Holanda Ver artilharia completa →Crava no bolão →

Mbappé, entrevista pós-jogo

Ao final do duelo contra o Paraguai, o camisa 10 francês expôs desconforto com a forma de jogo dos sul-americanos. “A gente mostrou que sabe jogar contra uma equipe defensiva. Se eles vão nos mandar à m****, a gente vai mandar também à m****”, desabafou Mbappé.

Ainda assim, ele enalteceu a capacidade francesa de superar o ferrolho paraguaio: “A gente soube fazer esse tipo de jogo. Hoje, eles não quiseram tanto jogar futebol. A gente mostrou que a gente sabia jogar futebol, que, ainda assim, a gente era melhor do que eles.”

Para o craque, cada um “joga com suas armas”, por não haver “só uma maneira de jogar futebol”. “A gente só tem agora que pensar no Marrocos”, finalizou.

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