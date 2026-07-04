A organização da Copa do Mundo aproveitou o aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos para uma celebração especial neste sábado, 4, no Lincoln Financial Field, antes de Paraguai e França, pelas 16 avos de final. O presidente Donald Trump foi mais uma vez ausência no torneio disputado em seu país.

A Filadélfia é conhecida como a Cidade do Sino da Liberdade. Foi no local que a declaração de independência foi lida. O sino, inclusive, fica em exposição aberta ao público no centro histórico.

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O cerimonial da marinha americana cantou o hino, com bandeiras pelo gramado e 50 estrelas representando os Estados. A mensagem “vida, liberdade e busca da felicidade” (“life, liberty, the pursuit of happiness”, trecho mais famoso da declaração de independência) foi exibida em uma faixa no gramado.

Os tradicionais fogos de artifício, uma marca do 4 de Julho, também invadiram o gramado.

O presidente Donald Trump era esperado para a partida, mas os compromissos em Washington, segundo a Casa Branca, impediram a participação. Por outro lado, as últimas participações do presidente em eventos esportivos, como no UFC e nas Finais da NBA, foram frias ou até tiveram vaias.

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