O Zoológico de Guadalajara, no México, entrou no clima do futebol ao realizar uma série de previsões para a Copa do Mundo Fifa de 2026. Divulgada entre os dias 5 e 6 de junho, a iniciativa envolve diversas espécies e busca manter viva a tradição de “oráculos” animais no esporte, remetendo ao famoso Paul, o Polvo.

Enriquecimento Ambiental e Previsões

Elefantes, gorilas, um puma, girafas, capivaras e araras foram alguns dos ‘profetas’ que participaram da dinâmica. Veterinários do zoológico explicaram que a atividade faz parte de um programa de enriquecimento ambiental. Ele é projetado para estimular os comportamentos naturais dos animais através de jogos e desafios alimentares, proporcionando bem-estar e entretenimento.

Os Prognósticos dos ‘Videntes’

As elefantas Kenia e Shanti/Ashanti apostaram na vitória do México sobre a África do Sul .

sobre a . As gorilas Chencha e Faustina indicaram que o Uruguai vencerá a Espanha .

vencerá a . O puma Muluk previu o triunfo da Coreia do Sul contra a República Tcheca .

contra a . As girafas Juana e Noel escolheram a República do Congo como vencedora no confronto com a Colômbia .

como vencedora no confronto com a . As araras María e Nova apontaram uma vitória do México sobre a República Tcheca.

Copa do Mundo FIFA de 2026: O Cenário

A Copa de 2026 será um evento histórico, marcando a primeira vez que o torneio será sediado por três países: Canadá, Estados Unidos e México. A competição contará com um número expandido de 48 seleções e ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026. Recentemente, PLACAR lançou o guia completo do maior Mundial de todos os tempos.

Guadalajara é uma das cidades mexicanas que sediarão partidas do Mundial. A expectativa é alta para ver se as previsões dos animais se concretizarão, assim como as famosas previsões de Paul, o Polvo, que acertou 12 de 14 resultados em vida, incluindo todos os sete jogos da Alemanha e a final da Copa do Mundo de 2010.