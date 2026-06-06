O Flamengo projeta ser o clube brasileiro com a maior compensação financeira da Fifa para a Copa do Mundo de 2026, devido à expectativa de ter nove jogadores participando do torneio. Essa remuneração faz parte do Programa de Benefícios aos Clubes da entidade.

Valores e Programa de Benefícios da Fifa

As estimativas sobre o valor diário que o Flamengo deve receber variam significativamente entre as fontes. De acordo com o jornal Lance, o clube carioca, que fará intertemporada em Portugal, pode receber entre R$ 225 mil e R$ 513 mil por dia.

Algumas projeções, baseadas em uma diária mínima de US$ 5 mil (aproximadamente R$ 25 mil) por atleta, apontam para um total de R$ 225 mil diários. Outras estimativas, que consideram uma diária de US$ 11 mil (cerca de R$ 57 mil) por jogador, sugerem valores próximos a R$ 500 mil, multiplicados pelos nove atletas projetados.

A Copa do Mundo de 2026 está agendada para ocorrer entre 11 de junho e 19 de julho, com a fase de grupos de 11 a 27 de junho. A FIFA destinou um montante total de US$ 250 milhões, equivalente a cerca de R$ 1,2 bilhão na cotação atual, para ser distribuído entre os clubes que cederem jogadores para o Mundial.

Atletas Projetados para o Mundial

Com base em projeções e análises de desempenho, espera-se que nove jogadores do elenco do Flamengo representem as seleções deles na Copa do Mundo de 2026. São eles:

Léo Pereira , Danilo , Alex Sandro e Lucas Paquetá , pela seleção brasileira ;

, , e , pela ; Varela , Arrascaeta e De la Cruz , pela seleção uruguaia ;

, e , pela ; Jorge Carrascal , pela seleção colombiana ;

, pela ; Gonzalo Plata, pela seleção equatoriana.

Cálculo Final e Remunerações Adicionais

O valor total a ser recebido pelo Flamengo pode superar as estimativas iniciais. Os pagamentos são calculados com base na minutagem de cada atleta durante a competição e no desempenho de suas respectivas seleções, com os montantes finais sendo confirmados somente após o encerramento do torneio.

Além da compensação pela Copa do Mundo, o clube também recebe remuneração pela liberação de atletas para as partidas das Eliminatórias. Para essas ocasiões, a diária é de aproximadamente US$ 2.360 (cerca de R$ 11,8 mil) por jogador por partida.