O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou nesta segunda-feira, 20, a volta da Lubrax como patrocinadora do clube. A marca, que atualmente pertence ao grupo Vibra, empresa de distribuição de combustível e lubrificantes, volta a estampar o uniforme rubro-negro após 17 anos.

Em nota, o Flamengo informou que a Lubrax ocupará o espaço superior das costas do uniforme. Com isso, a patrocinadora Hapvida passará a ocupar a parte interna da numeração das camisas dos jogadores. As mudanças acontecem a partir do primeiro dia de outubro deste ano.

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De acordo com apuração do ge, o contrato será válido por três anos. O valor total do patrocínio será de, no mínimo, R$ 24,5 milhões, superando os R$ 23 milhões da Hapvida, segundo o portal.

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Lubrax e Flamengo

A parceria entre Lubrax e Flamengo durou 17 anos, sendo a mais longa na história do futebol brasileiro. A Lubrax, na época da Petrobras, patrocinou o clube de abril de 1984 até 2009. Neste período, o patrocínio mudou de cor, grafia e até mesmo de lugar na camisa, estampando o uniforme em diferentes competições.

Confira a nota oficial do Flamengo

“O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, nesta segunda-feira (20/07), o contrato com a nova parceira Lubrax, marca da Vibra, empresa líder em distribuição de combustível e lubrificantes no Brasil.

A decisão representa a autorização para que o Clube avance para a etapa de formalização e assinatura do termo, após a apresentação e análise dos pareceres das comissões internas responsáveis, conforme os ritos de governança.

Com a assinatura, o uniforme de futebol profissional masculino sofrerá mudanças: a marca Lubrax ocupará o espaço superior das costas, enquanto a Hapvida passará a estampar a parte interna da numeração das camisas dos atletas. As atualizações no uniforme acontecem a partir do primeiro dia de outubro deste ano.

A Texaco permanece na camisa até 30 de setembro.

Participaram da votação 310 conselheiros.”

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