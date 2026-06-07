O Flamengo emitiu uma nota oficial neste domingo, 7, para expressar sua insatisfação com a Associação Uruguaia de Futebol (AUF). O clube carioca acusou a federação uruguaia de descumprir os protocolos médicos previamente estabelecidos para a recuperação do meia Giorgian De Arrascaeta, que está lesionado desde abril deste ano.

Entenda a Acusação do Flamengo

A nota do Clube de Regatas do Flamengo detalha que a AUF não seguiu as orientações médicas para o tratamento de Arrascaeta. A situação gera preocupação no clube, que vê a saúde do atleta em risco e os investimentos feitos para sua recuperação desconsiderados.

Histórico da Lesão e Liberação do Atleta

Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, sofreu uma fratura na clavícula direita em 29 de abril de 2026, após um choque em campo durante uma partida da Copa Libertadores contra o Estudiantes. A cirurgia foi realizada no Rio de Janeiro em 30 de abril de 2026. Em 18 de maio de 2026, o jogador foi liberado para continuar a recuperação no Uruguai, a pedido formal da AUF.

Na ocasião, o Departamento Médico do Flamengo enviou toda a documentação, incluindo cronograma de recuperação, evolução clínica e orientações específicas para o tratamento. Contudo, o clube afirmou que “Diferentemente do acordado, mais uma vez, esses protocolos não foram seguidos” pela seleção uruguaia.

Leia a nota oficial do Flamengo:

“Conforme informado anteriormente, após solicitação da AUF (Associação Uruguaia de Futebol), o meia Giorgian De Arrascaeta foi liberado no dia 18 de maio para dar continuidade ao tratamento da fratura na clavícula direita no Uruguai, sob supervisão dos profissionais da seleção do país.

Na ocasião, o Departamento Médico do Flamengo enviou um documento com o cronograma de recuperação, a evolução das atividades e os protocolos que deveriam ser seguidos. Diferentemente do acordado, mais uma vez, esses protocolos não foram seguidos. Desrespeitar protocolos científicos é colocar em risco a saúde do jogador e ignorar de forma irresponsável os investimentos que os clubes fazem para ter seus jogadores à disposição para os diversos desafios que o calendário impõe.

Como forma de contribuir para a recuperação de De Arrascaeta e garantir o alinhamento dos processos de acompanhamento físico e médico, o Flamengo também autorizou, após solicitado, a integração do fisioterapeuta Laniyan Neves à comissão técnica da seleção uruguaia durante a Copa do Mundo FIFA 2026. A medida teve como objetivo oferecer suporte ao atleta neste período e preservar as melhores condições para seu retorno às atividades pelo clube na sequência da temporada.