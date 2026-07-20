João Gomes foi anunciado como o novo jogador do Aston Villa na manhã desta segunda-feira, 20. A negociação foi fechada em 38 milhões de libras (cerca de R$ 261 milhões) e o Flamengo, clube que revelou o jogador, deve receber uma porcentagem do negócio.

Em 2023, o Flamengo negociou o jogador com o Wolverhampton, com um gatilho no contrato que deixou o clube com 10% do valor de uma venda futura. Com essa porcentagem, o Rubro-Negro ganha R$ 26,1 milhões.

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Por ser o clube formador, o time carioca também tem direito a receber outra porcentagem de 3,5%. Deste montante, somam-se R$ 9,1 milhões.

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No total, o Flamengo deve receber R$ 35,2 milhões com a venda de João Gomes ao Aston Villa. Somada com a venda do volante ao Wolverhampton (por 18,7 milhões de euros), o Flamengo já recebeu aproximadamente R$ 140 milhões.

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