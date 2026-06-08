O Flamengo está imerso no planejamento da janela de transferências, que ocorre durante a pausa para a Copa do Mundo. A principal meta do clube é preservar a base de seu elenco, mas alguns jogadores podem ser negociados com outros times da Série A do Brasileirão ou do exterior.

Essa movimentação é influenciada pelo regulamento do Campeonato Brasileiro, que impede um atleta de atuar por outro clube na mesma competição na mesma temporada caso ultrapasse o limite de 13 partidas.

Regulamento do Brasileirão e Jogadores Impedidos

O regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o Brasileirão de 2026 estabelece que um jogador que atinja 13 partidas por um clube na competição não pode se transferir para outro time da mesma divisão.

Entre os atletas considerados titulares ou frequentemente utilizados pelo técnico Leonardo Jardim, nomes como Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro, Evertton Araújo, Carrascal, Pedro e Samuel Lino já superaram a marca de 13 jogos, o que os impede de defender outra equipe da elite nacional em 2026.

Há também um grupo de jogadores que, embora não tenham atingido o limite de partidas, não estão nos planos de negociação do clube e a tendência é que permaneçam no elenco rubro-negro, incluindo Emerson Royal, Danilo, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Plata e Bruno Henrique.

Nomes em Destaque para Possíveis Saídas

Alguns nomes, no entanto, podem agitar o mercado de transferências. Everton Cebolinha e Luiz Araújo são apontados como as principais possibilidades de saída, pois ainda possuem margem dentro do regulamento e poderiam reforçar outro clube da Série A caso recebam propostas e sejam negociados pelo Flamengo.

A situação de Erick Pulgar também merece atenção. A multa rescisória de Erick Pulgar é de 4 milhões de dólares, podendo facilitar sua saída sem que o clube tenha controle total sobre a negociação, com interesse de clubes da MLS, Oriente Médio e Europa. Wallace Yan, atacante, é outro jogador que pode trocar de equipe no futebol brasileiro, apesar de uma negociação para o Red Bull Bragantino ter falhado em janeiro de 2026.

Situação de Ayrton Lucas e Busca por Reforços

Na lateral esquerda, Ayrton Lucas soma apenas nove partidas no Brasileirão até o momento. Este cenário é relevante, pois o Flamengo está buscando opções para o setor no mercado, o que pode influenciar a composição do elenco para o restante da temporada.

O planejamento do Flamengo, portanto, envolve gerenciar essas movimentações de mercado, buscando manter a coesão de sua equipe principal, mas também enfrentando um orçamento limitado para novas contratações, que dependerá de vendas para ser ampliado.