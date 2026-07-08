Portugal definiu Jorge Jesus como o principal candidato para suceder Roberto Martínez no comando da seleção. O jornal português A Bola, o treinador ex-Flamengo vai assinar até 2030 e vai receber menos de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23,6 milhões) brutos por ano.
Esse valor é inferior ao que o português recebia do Al-Nassr, da Árabia Saudita. Na equipe de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus recebia 12 milhões de euros (R$ 70,8 milhões) por ano. Segundo o diário português, a expectativa é que o treinador seja anunciado até domingo.
Na seleção brasileira, o salário de Carlo Ancelotti sofreu um reajuste de 20% após o Mundial, passando a receber R$ 6 milhões (antes R$ 5 milhões). Segundo o portal R7, anualmente, o italiano vai receber R$ 72 milhões brutos.
Jorge Jesus comandaria a seleção portuguesa na Eurocopa de 2028 e na Copa do Mundo de 2030, em que o país será uma das sedes, ao lado de Espanha e Marrocos.