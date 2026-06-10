A seleção portuguesa, diferentemente de outras equipes participantes, ainda não desembarcou nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026. A equipe fará seu último amistoso preparatório nesta quarta-feira, 10, enfrentando a Nigéria em Leiria, Portugal. A delegação tem sua viagem para os Estados Unidos programada apenas para esta sexta-feira, 12, com chegada prevista na Flórida, de acordo com o Lance!.

O técnico de Portugal, Roberto Martínez, detalhou a estratégia da comissão técnica em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 9.

“Estivemos nos Estados Unidos em março. Trabalhamos questões como altitude, adaptação ao fuso horário e umidade. Também teremos dois jogos em Houston, em um estádio fechado, ambiente que já conhecemos e no qual trabalhamos durante esse período”, disse o treinador.

Calendário de Portugal na Copa

Portugal, que integra o Grupo K da Copa do Mundo, terá um período limitado de treinamentos em solo norte-americano antes de sua partida de estreia. O primeiro confronto da seleção portuguesa no torneio será contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, no NRG Stadium, em Houston. Posteriormente, a equipe enfrentará o Uzbequistão no dia 23 de junho, também no NRG Stadium, em Houston. Portugal concluirá sua participação na fase de grupos contra a Colômbia, no dia 27 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami.