Nest sábado (30), o técnico português Jorge Jesus marcou presença no Estádio do Maracanã. Ele acompanha a partida entre Flamengo e Coritiba, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abordado pela imprensa antes de se dirigir às tribunas, o ex-treinador do Flamengo foi categórico ao descartar a possibilidade de um retorno ao comando do clube neste momento, afirmando: “Isso está fora de questão”.

O legado do “Mister” no Rubro-Negro

Ao ser questionado sobre a emoção de estar novamente no Maracanã, o “Mister” expressou felicidade em reviver os bons momentos vividos no clube. Ele declarou: “Sempre importante voltar a um lugar onde fui tão feliz”.

Durante a passagem pelo Flamengo, entre 2019 e 2020, Jorge Jesus comandou a equipe em 58 jogos, registrando 44 vitórias, 10 empates e apenas 4 derrotas. Nesse período, o Flamengo e o treinador conquistaram cinco títulos: Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.

Situação atual do treinador

A presença de Jorge Jesus no Rio ocorre durante um período de férias, após recente saída do comando técnico do Al Nassr, da Arábia Saudita, confirmada agora em maio.