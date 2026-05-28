O São Paulo realizou seu treino nesta quinta-feira, 28, no SuperCT da Barra Funda, marcando a reintegração de dois jogadores importantes ao elenco principal. O volante Marcos Antonio e o meia Cauly, que estavam em fase de transição física, participaram normalmente das atividades com o restante do grupo, conforme apurado pelo portal Lance!. A equipe se prepara para o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo.

Condição física de Marcos Antonio e Cauly

Marcos Antonio estava afastado desde abril devido a uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, com uma previsão inicial de até seis semanas de recuperação. Sua evolução permite que ele seja considerado para a partida contra o Remo, neste domingo, 31. Cauly, por sua vez, estava fora do time desde a semana passada e também demonstrou progresso em sua recuperação. O clube continuará monitorando a condição de ambos os atletas nos próximos dias, segundo a apuração.

Preparação final antes da Copa do Mundo

No treinamento desta quinta, os jogadores que tiveram mais tempo em campo na vitória por 2 a 0 contra o Boston River, pela Sul-Americana, realizaram parte do treino no gramado e também exercícios regenerativos. A sessão começou com aquecimento focado em movimentação e fundamentos técnicos, seguido por atividades de posse de bola. Posteriormente, o elenco participou de um trabalho em espaço reduzido, com um jogo de dez contra dez. A atividade foi concluída com um confronto entre duas equipes em campo reduzido, de acordo com a apuração.

O próximo desafio do São Paulo será contra o Remo, neste domingo, 31, às 20h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá entre 11 de junho e 19 de julho.