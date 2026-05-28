O Coritiba terá um grande desafio pela frente ao enfrentar o Flamengo no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, neste sábado, 30. Conforme relembra o ge, a partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, coloca o time paranaense diante de um tabu histórico: quase 25 anos sem vencer o clube carioca em jogos realizados no Rio de Janeiro.

O desafio do Coritiba no Rio

A última vez que o Coritiba saiu vitorioso de um confronto contra o Flamengo em solo carioca foi no dia 30 de agosto de 2001. Naquela ocasião, o Coxa venceu por 1 a 0, com um gol de Evair, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o retrospecto do Coritiba como visitante diante do Flamengo no Rio é desfavorável, com três empates e 11 derrotas em 14 jogos disputados.

Histórico de confrontos no Maracanã

Considerando apenas os jogos com mando do Flamengo, o domínio do clube carioca é evidente. O Flamengo conquistou 19 vitórias, enquanto o Coritiba venceu apenas três vezes, além de sete empates. Em entrevista exclusiva ao ge, o ex-zagueiro do time alviverde, Allan Aal, falou sobre os confrontos entre as equipes:

“Coritiba e Flamengo sempre foram jogos dificílimos, né? E nós enfrentamos o Flamengo no Maracanã, em 2001, eliminando primeiro pela Copa do Brasil, empatando por 1 a 1 com gol meu de cabeça. […] Depois, no Brasileiro, nós ganhamos de 1 a 0, gol do Evair, de pênalti. O Flamengo com uma equipe muito forte, Júlio César no gol, Edilson, Vampeta, Petkovic, Juan e outros jogadores aí que a gente acaba esquecendo”, disse.