A menos de três dias do reinício do Brasileirão, após pausa para a Copa do Mundo, os clubes da Série A fizeram confrontos preparatórios no último fim de semana. Os confrontos variaram entre amistosos televisionados e jogos-treino realizados dentro de CTs.
Confira os resultados dos amistosos dos clubes no último sábado e domingo:
Sábado, 11 de julho
- Red Bull Bragantino 2 a 1 Athletico-PR, jogo treino
- Flamengo 2 a 1 Benfica, amistoso
- São Paulo 4 a 1 Santo André, jogo treino
- São Paulo 1 a 0 Primavera, jogo treino
Domingo, 12 de junho
- Fluminense 2 a 0 Bahia, amistoso
- Corinthians 1 a 1 Cascavel, amistoso
- Grêmio 3 a 1 Cruzeiro, amistoso