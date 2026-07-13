A menos de três dias do reinício do Brasileirão, após pausa para a Copa do Mundo, os clubes da Série A fizeram confrontos preparatórios no último fim de semana. Os confrontos variaram entre amistosos televisionados e jogos-treino realizados dentro de CTs.

Confira os resultados dos amistosos dos clubes no último sábado e domingo:

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Sábado, 11 de julho

  • Red Bull Bragantino 2 a 1 Athletico-PR, jogo treino
  • Flamengo 2 a 1 Benfica, amistoso
  • São Paulo 4 a 1 Santo André, jogo treino
  • São Paulo 1 a 0 Primavera, jogo treino

Domingo, 12 de junho 

  • Fluminense 2 a 0 Bahia, amistoso
  • Corinthians 1 a 1 Cascavel, amistoso
  • Grêmio 3 a 1 Cruzeiro, amistoso