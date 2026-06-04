Em busca de retornar à elite do futebol brasileiro, o Ceará tem as categorias de base como um dos trunfos para a sequência da temporada, dentro e fora de campo. Neste ano, o clube teve oito atletas promovidos para o time principal, sendo o atacante Melk um dos principais destaques, com seis tentos e oito assistências na temporada.

O jovem atacante, inclusive, foi fruto de um antigo projeto de captação do clube, ao chegar ao Vozão com 15 anos, por meio de iniciativa que reúne jovens de todas as regiões do país e realiza uma seleção com os atletas após avaliações durante uma semana. O caso de Melk é peculiar, pois o garoto foi adicionado ao grupo de avaliação com o processo seletivo já em andamento, a pedido do então técnico do projeto-piloto, João Marcos.

Além do retorno técnico dentro de campo, a base também tem sido uma aliada na busca pelo equilíbrio das finanças. No início do ano, por exemplo, o atacante Guilherme foi negociado com o Göztepe, da Turquia, em acordo para o pagamento de 1,4 milhão de euros (aproximadamente R$ 8,3 milhões) por 85% dos direitos econômicos do atleta. A negociação representou, sozinha, 27,9% de todo o valor em vendas orçado para a temporada, na casa dos R$ 29,8 milhões, fator que reforça as expectativas do clube em torno da base também no que diz respeito ao retorno financeiro.

“Quando se fala em venda de atletas, a base sempre surge como uma possibilidade. É um ativo que ainda não é quantificado e que, quando lançado ao profissional, passa a ter valor quantificável, podendo gerar lucro e também economia na folha salarial do elenco, além do retorno do técnico. A austeridade financeira de qualquer clube de futebol no Brasil passa pelo investimento na base”, destaca Israel Portela, diretor das categorias de base do Ceará.

“A base do Ceará é um dos pilares estratégicos para o clube. Representa o nosso futuro e, por diversas vezes, até mesmo o presente. Temos um compromisso em seguir com os esforços para manter o investimento na categoria e fornecer cada vez mais estrutura para desenvolver novos atletas. Apesar de todas as dificuldades na captação e do orçamento limitado, conseguimos revelar jogadores e seres humanos que também contribuem com o Ceará dentro e fora do campo”, ressalta o presidente do Ceará, João Paulo Silva.

Além disso, o clube também tem celebrado resultados históricos nas categorias de baixo. Em 2026, a base alvinegra celebrou a melhor campanha de sua história na Copinha, quando a equipe chegou até as quartas de final, mesmo com alguns dos garotos do time sendo ausências no início da competição por conta de compromissos com o elenco profissional.

Já nas outras categorias, o clube conquistou o título da Copa Nordestinho Sub-17 e ainda alcançou campanhas de destaque em outras categorias, como terminar a fase classificatória do Brasileirão sub-20 Série B com a melhor campanha geral; alcançou as quartas de final da Copa do Brasil Sub-15, tornando-se o único representante do estado na competição; além do time sub-20 ter sido acionado para a estreia do Ceará no Campeonato Cearense e ter vencido o confronto, contra o Floresta, por 1 a 0.

Nesse sentido, Israel Portela também destaca os resultados obtidos pelas categorias de base do clube e reafirma o compromisso não só com a formação e com o lado profissional, mas também com o aspecto humano.“Uma das principais preocupações da formação no Ceará é com o ser humano, para nós isso é fundamental. A categoria de base, no clube, tem cultura, valores e missões muito bem definidos e, mesmo com desafios, mantemos um trabalho de gestão fortificada. Entendemos que entregamos bons resultados atrelados à formação de jogadores, além dos títulos conquistados”, pontua.

Dentre os próximos compromissos da base alvinegra na temporada, a equipe encara o Internacional pelo Brasileirão Série B Sub-20, no próximo dia 17. Pela Copa do Brasil sub-15, aguarda a definição das datas das quartas de final. Além disso, o sub-15 ainda entrará em campo pela Copa 2 julho, competição que também conta com a presença da seleção brasileira da categoria.