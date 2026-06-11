Há cinco anos, o Instituto Galo nasceu com uma missão clara: transformar a paixão pelo Atlético Mineiro em uma força capaz de gerar impacto social positivo. Desde então, a instituição vem construindo uma trajetória marcada pela solidariedade, pela inclusão e pela criação de oportunidades para quem mais precisa.

Nesta semana, o Instituto celebra seu quinto aniversário. Os números refletem a dimensão desse trabalho: foram mais de 3.500 ações realizadas, mais de 810 mil vidas impactadas, 26 projetos executados e outros 13 já aprovados para implementação. Uma trajetória construída por meio de iniciativas voltadas ao acolhimento, à cidadania, à educação, ao esporte e à geração de oportunidades.

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, destaca o papel do Instituto como uma das maiores expressões do compromisso social do clube. “O Instituto Galo chega aos cinco anos consolidado como uma referência de responsabilidade social no esporte brasileiro. É motivo de grande orgulho ver um projeto que mobiliza atleticanos, parceiros e voluntários em torno de uma missão que transforma vidas, gera oportunidades e leva esperança a quem mais precisa. Os resultados alcançados mostram que, quando unimos propósito e solidariedade, somos capazes de construir um legado que vai muito além do futebol.”

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A presidente do Instituto Galo, Maria Alice, ressalta a importância da mobilização da torcida e dos parceiros para a construção dessa história. “Celebrar cinco anos do Instituto Galo é celebrar milhares de histórias de superação, acolhimento e transformação. Ao longo dessa trajetória, mostramos que a força da torcida atleticana pode ser convertida em impacto social positivo. Cada projeto realizado, cada parceria construída e cada vida alcançada reforçam nosso compromisso de seguir ampliando oportunidades e construindo um futuro mais justo e inclusivo para todos.”

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O compromisso com a transformação social também se refletiu em grandes mobilizações ao longo desses cinco anos. A Casa do Galo Doido Noel, uma das principais iniciativas do Instituto, impacta anualmente mais de 20 mil pessoas. Já a atuação no Norte de Minas ampliou significativamente o alcance das ações da instituição, levando alimentos, solidariedade, acolhimento, carinho e atenção para milhares de famílias em diferentes municípios da região.

Outro marco importante dessa trajetória foi o lançamento do Galo Na Veia Instituto Galo, modalidade de sócio-torcedor criada com propósito social. Com anuidade simbólica e ingressos a R$13, o programa amplia o acesso da torcida ao Clube ao mesmo tempo em que fortalece as ações sociais desenvolvidas pelo Instituto, transformando a paixão pelo Atlético em uma ferramenta de impacto e solidariedade.

Outro destaque é o Clube dos Imortais, considerado o maior programa de valorização de ex-atletas do Brasil. A iniciativa reconhece e homenageia personagens que ajudaram a construir a história do Atlético, promovendo encontros, ações de integração e apoio aos ídolos que marcaram gerações de atleticanos. Mais do que preservar a memória do Clube, o programa reforça valores de reconhecimento, pertencimento e gratidão.

A trajetória do Instituto também tem sido impulsionada pelo apoio fundamental do Clube dos 113 e do Clube das 113. Formados por empresários, lideranças e atleticanos engajados, os grupos desempenham papel decisivo no financiamento das ações e projetos desenvolvidos pela instituição. Por meio de contribuições recorrentes, seus integrantes ajudam a garantir a sustentabilidade das iniciativas e a ampliar o alcance do impacto social promovido pelo Instituto Galo.

Mais do que números, os cinco anos do Instituto Galo são representados pelas histórias de transformação construídas ao lado de beneficiários, parceiros, voluntários e da Massa Atleticana. Uma trajetória que reafirma diariamente que a solidariedade também veste preto e branco. Cinco anos depois, a missão permanece a mesma: servir, acolher e transformar vidas. E esta história está apenas começando.

Instituto Galo – O maior projeto social do futebol da América Latina

Desenvolvido em formato pioneiro no futebol brasileiro, o Instituto Galo tem orçamento totalmente independente dos cofres do Clube. Os projetos são realizados a partir de fontes de receita alternativas: incentivos fiscais por meio das legislações vigentes no país, doações e percentual do faturamento da Arena MRV, estádio próprio do Galo. O Instituto Galo utiliza o poder de mobilização da torcida para transformar a sociedade, com campanhas de combate à fome e ao frio; doação de sangue; promoção da educação, da cultura e da saúde. O objetivo é contribuir para uma sociedade melhor, mais humana e solidária.