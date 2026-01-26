O Campeonato Brasileiro 2026 começa no próximo dia 28 de janeiro, quarta-feira, diferente das últimas edições. Com o novo calendário, o Brasileirão tem início mais cedo, sofre uma pausa para a Copa do Mundo e segue até a data base de 2 de dezembro. Confira abaixo onde assistir aos jogos e contra quem o seu time estreia.

O Brasileirão começa em 2026 se adequando ao novo calendário da CBF e, por isso, já tem início na última semana de janeiro. As equipes vão precisar dividir a atenção do campeonato nacional com as competições estaduais e, assim sendo, a 1ª rodada começa nesta quarta, no meio de semana, com 16 equipes em campo. Outros quatro times jogam na quinta-feira.

O campeonato segue o mesmo modelo de outrora: 20 times disputando o título em pontos corridos, com quatro vagas de rebaixamento. A única mudança foi uma das vagas da Copa Libertadores que deixou a tabela e pertencerá ao vice-campeão da Copa do Brasil.

Onde assistir ao Brasileirão 2026

Os torcedores poderão acompanhar os jogos em diversas plataformas. Na TV aberta, emissoras como Record e Globo devem exibir partidas por rodada. A TV por assinatura contará com transmissões no SporTV e no canal Premiere, que geralmente oferece cobertura completa com todos os jogos ao vivo. Além disso, há opções de transmissão por streaming, como Amazon Prime Video, CazéTV e GETV, com partidas exclusivas por rodada ou em combinação com os direitos de TV aberta e fechada.

Contra quem seu time estreia? A 1ª rodada do Brasileirão

28/01 – quarta-feira

Vitória x Remo – Barradão (19h)

Atlético Mineiro x Palmeiras – Arena MRV (19h)

Coritiba x Bragantino – Couto Pereira (19h)

Internacional x Athletico Paranaense – Beira-Rio (19h)

Fluminense x Grêmio – Maracanã (19h30)

Chapecoense x Santos – Arena Condá (20h)

Corinthians x Bahia – Vila Belmiro (20h)

São Paulo x Flamengo – Morumbis (21h30)

29/01 – quinta-feira

Mirassol x Vasco da Gama – Campos Maia (20h)

Botafogo x Cruzeiro – Nilton Santos (21h30)