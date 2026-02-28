Belo Horizonte será palco de uma decisão eletrizante neste domingo, 1º de março de 2026. O América-MG recebe o rival Atlético-MG no estádio Independência, às 18h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. O confronto coloca frente a frente duas potências estaduais em luta direta por uma vaga na grande final.

Cenário aberto após empate

As equipes chegam para o clássico em total igualdade. A primeira partida, disputada na Arena MRV, terminou empatada em 1 a 1. Com esse resultado, não há vantagem de regulamento para nenhum dos lados no placar agregado: quem vencer no Horto garante a classificação para disputar o título. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Coelho aposta na força do Horto

Jogando em seus domínios, o América-MG busca fazer valer o fator casa e o apoio da torcida para superar o rival. Sob o comando do técnico Alberto Valentim, a equipe americana tem trabalhado a disciplina tática e a intensidade, visando manter uma postura ofensiva sem descuidar da proteção defensiva. O objetivo é neutralizar as peças individuais do adversário e aproveitar o conhecimento do gramado do Independência para construir a vitória no tempo normal.

Galo: estreia de técnico e busca pelo hepta

Do lado alvinegro, o clássico ganha contornos dramáticos e de novidade. A partida marca a estreia do técnico argentino Eduardo Domínguez, anunciado em 24 de fevereiro, que assume o comando com a missão de levar o time à final. Atual hexacampeão, o Atlético-MG persegue o hepta estadual e aposta na experiência e qualidade técnica de seu elenco para se impor, mesmo atuando como visitante. A expectativa é de um time que tente controlar as ações do jogo, apesar da pressão das arquibancadas.

Onde assistir ao clássico

O torcedor terá diversas opções para acompanhar o duelo decisivo. Na TV aberta, a TV Globo transmite a partida para o estado de Minas Gerais. Para todo o Brasil, a exibição fica por conta dos canais por assinatura SporTV e Premiere (pay-per-view). No streaming, o jogo estará disponível no Globoplay e também no ge.globo.