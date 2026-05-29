Os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana foram definidos nesta sexta-feira, 29, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Antes desta fase, os playoffs entre os terceiros colocados da Libertadores e os segundos colocados da Sul-Americana vão definir os últimos oito classificados.

As partidas de ida das oitavas de final da competição acontecem entre os dias 11 e 13 de agosto, enquanto a volta será entre os dias 18 e 20 do mesmo mês. Já a ida dos playoffs acontece entre os dias 21 e 23 de julho, enquanto a volta está prevista para os dias 28 a 30 de julho.

Nas oitavas de final, existe a possibilidade de dois confrontos entre clubes brasileiros. O São Paulo aguarda o vencedor do playoff entre Bolívar, da Bolívia, e Grêmio, enquanto o Atlético Mineiro pega quem vencer entre Sporting Cristal, do Peru, e RB Bragantino.

O Vasco, se avançar do Independiente Medellín, da Colômbia, vai enfrentar o Olimpia, do Paraguai. O Santos, por outro lado, irá enfrentar o Macará, do Equador, caso avance contra o Universidad Central, da Venezuela. Já o Botafogo, time de melhor campanha, espera o vencedor do confronto entre Lanús, da Argentina, e Cienciano, do Peru.

Veja os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana