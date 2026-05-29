O sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana acontece nesta sexta-feira, 29, às 12h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. A cerimônia será transmitida ao vivo pela ge tv, ESPN e Disney+.
A divisão dos clubes para o sorteio será em dois potes. No primeiro, estão as equipes que se classificaram às oitavas em primeiro lugar de seus respectivos grupos da Sul-Americana, como Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo. No segundo, estarão os vencedores dos duelos de playoffs entre os terceiros colocados da Copa Libertadores e os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana, como Grêmio, RB Bragantino, Santos e Vasco.
As partidas de ida dos playoffs estão previstas para acontecer entre os dias 21 e 23 de julho, enquanto a volta será entre os dias 28 a 30 de julho. Já os jogos de ida das oitavas de final da Sul-Americana ocorrem entre os dias 11 e 13 de agosto, enquanto a volta será entre os dias 18 e 20 de agosto.
Pote 1 da Sul-Americana
- Macará
- Atlético-MG
- São Paulo
- Deportivo Recoleta
- Botafogo
- Montevideo City Torque
- Olimpia
- River Plate
Pote 2: playoffs da Sul-Americana
- Grêmio x Bolívar
- RB Bragantino x Sporting Cristal
- Vasco x Independiente Medellín
- O’Higgins x Boca Juniors
- Tigre x Nacional-URU
- Caracas x Santa Fe
- Cienciano x Lanús
- Santos x Universidad Central-VEN