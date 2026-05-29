O sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana acontece nesta sexta-feira, 29, às 12h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. A cerimônia será transmitida ao vivo pela ge tv, ESPN e Disney+.

A divisão dos clubes para o sorteio será em dois potes. No primeiro, estão as equipes que se classificaram às oitavas em primeiro lugar de seus respectivos grupos da Sul-Americana, como Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo. No segundo, estarão os vencedores dos duelos de playoffs entre os terceiros colocados da Copa Libertadores e os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana, como Grêmio, RB Bragantino, Santos e Vasco.

As partidas de ida dos playoffs estão previstas para acontecer entre os dias 21 e 23 de julho, enquanto a volta será entre os dias 28 a 30 de julho. Já os jogos de ida das oitavas de final da Sul-Americana ocorrem entre os dias 11 e 13 de agosto, enquanto a volta será entre os dias 18 e 20 de agosto.

Pote 1 da Sul-Americana