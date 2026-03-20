O CEO do Atlético-MG, Pedro Daniel, confirmou nesta sexta-feira, 20, que o aporte financeiro de até R$ 520 milhões na SAF do clube será integralizado em um prazo máximo de 40 dias. De acordo com informações publicadas pelo Ge, o investimento será realizado pelos acionistas majoritários Rubens e Rafael Menin.

Destinação dos recursos e redução de juros

O objetivo central da operação é a quitação imediata de dívidas bancárias onerosas, que atualmente somam cerca de R$ 600 milhões. A diretoria busca interromper o pagamento de juros elevados, que comprometem a saúde financeira da instituição e limitam o poder de investimento imediato no elenco.

Custo da dívida: O clube lida com taxas de juros que chegam a 15% ao ano.

O clube lida com taxas de juros que chegam a 15% ao ano. Histórico recente: Em 2025, o Atlético-MG desembolsou aproximadamente R$ 250 milhões apenas com o serviço da dívida (juros).

Em 2025, o Atlético-MG desembolsou aproximadamente R$ 250 milhões apenas com o serviço da dívida (juros). Fluxo de caixa: A capitalização permitirá que as receitas correntes sejam direcionadas prioritariamente à manutenção e reforço do departamento de futebol.

A estratégia visa garantir a sustentabilidade a longo prazo, permitindo que o clube mantenha sua competitividade no cenário nacional e internacional sem a pressão constante do endividamento bancário. O novo cronograma de 40 dias ajusta a previsão anterior, que estimava a conclusão do processo para o final de março de 2026.