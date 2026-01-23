Gabigol voltou a marcar contra uma das maiores vítimas em sua carreira: o Corinthians. Mesmo em um jogo apagado da equipe do Santos, o camisa 9 resolveu, nos acréscimos, cobrando uma falta na entrada da grande área para garantir o empate para o Peixe já nos acréscimos. Com cinco pontos cada no Paulistão, o Santos chegou a oitava colocação e o Timão está na sétima.
O Corinthians, contudo, não é a maior vítima de Gabigol. Com oito gols marcados, o Timão é o terceiro time em quem o camisa 9 mais anotou gols em sua carreira. Ao lado do time de Itaquera, outros clubes também ocupam a mesma posição: Atlético Mineiro, Bahia, Internacional, São Paulo, o próprio Santos e Vasco.
Fluminense e Palmeiras são as maiores vítimas de Gabigol em sua carreira. O centroavante já anotou 14 gols contra os dois times.
Contra o Tricolor Carioca, Gabriel precisou de 35 jogos para alcançar o feito. Contra o Verdão, porém, precisou de apenas 29 partidas para atingir a marca.
Na segunda colocação, o Athletico Paranaense é quem ocupa o posto. O Furacão é a segunda maior vítima de Gabigol, com 11 gols. Um destes tentos, inclusive, foi na final da Libertadores de 2022, quando o Flamengo, clube que Gabriel defendia até então, se sagrou tricampeão do torneio continental.
As maiores vítimas de Gabigol
Fluminense e Palmeiras – 14 gols
Athletico Paranaense – 11 gols
Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Internacional, São Paulo, Santos e Vasco – 8 gols
Fortaleza e Grêmio – 7 gols
Sport – 6 gols
Botafogo, Cruzeiro, Madureira e Volta Redonda – 5 gols
Figueirense, Goiás, Paraná, Ponte Preta e Olimpia-PAR– 4 gols