Gabigol voltou a marcar contra uma das maiores vítimas em sua carreira: o Corinthians. Mesmo em um jogo apagado da equipe do Santos, o camisa 9 resolveu, nos acréscimos, cobrando uma falta na entrada da grande área para garantir o empate para o Peixe já nos acréscimos. Com cinco pontos cada no Paulistão, o Santos chegou a oitava colocação e o Timão está na sétima.

O Corinthians, contudo, não é a maior vítima de Gabigol. Com oito gols marcados, o Timão é o terceiro time em quem o camisa 9 mais anotou gols em sua carreira. Ao lado do time de Itaquera, outros clubes também ocupam a mesma posição: Atlético Mineiro, Bahia, Internacional, São Paulo, o próprio Santos e Vasco.

Fluminense e Palmeiras são as maiores vítimas de Gabigol em sua carreira. O centroavante já anotou 14 gols contra os dois times.

Contra o Tricolor Carioca, Gabriel precisou de 35 jogos para alcançar o feito. Contra o Verdão, porém, precisou de apenas 29 partidas para atingir a marca.

Na segunda colocação, o Athletico Paranaense é quem ocupa o posto. O Furacão é a segunda maior vítima de Gabigol, com 11 gols. Um destes tentos, inclusive, foi na final da Libertadores de 2022, quando o Flamengo, clube que Gabriel defendia até então, se sagrou tricampeão do torneio continental.

As maiores vítimas de Gabigol

Fluminense e Palmeiras – 14 gols

Athletico Paranaense – 11 gols

Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Internacional, São Paulo, Santos e Vasco – 8 gols

Fortaleza e Grêmio – 7 gols

Sport – 6 gols

Botafogo, Cruzeiro, Madureira e Volta Redonda – 5 gols

Figueirense, Goiás, Paraná, Ponte Preta e Olimpia-PAR– 4 gols