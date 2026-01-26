Os Estaduais 2026 abrem o calendário profissional do futebol brasileiro. Se de um lado existem torcedores que deixaram de ver estes campeonatos com competividade e prestígio; do outro, algumas torcidas reacendem suas esperanças para encerrar um longo jejum de títulos.

Entre os times da Série A do Brasileirão, o Red Bull Bragantino é quem vive o maior jejum de títulos estaduais. O Massa Bruta não vence o Campeonato Paulista há 35 anos, quando foi campeão diante do Novorizontino na decisão que ficou conhecida como “final caipira”. O time era comandado por Vanderlei Luxemburgo e tinha Mauro Silva no elenco.

Santos e Vasco da Gama são os times grandes que vivem maior jejum de estaduais. Ambos estão há nove anos sem levantar a taça de seus respectivos campeonatos. Em seguida, vem o Botafogo, que vive jejum de sete anos no Carioca, e o Cruzeiro, que não vence o Mineiro há seis anos.

Os campeões dos principais estaduais do Brasil são justamente os clubes da Série A. No Paulista, o Corinthians é o atual campeão. No Carioca, o Flamengo é o atual bicampeão. No Mineiro, o Atlético-MG é o atual hexacampeão. No Gaúcho, é o Internacional. No Baiano, é o Bahia. No Paraense, é o Remo.

A situação, no entanto, é diferente nos campeonatos Paranaense e Catarinense. No Paraná, o Operário é o atual campeão, desbancando o Athletico-PR e o Coritiba. Em Santa Catarina, o atual campeão é o Avaí, desbancando a .