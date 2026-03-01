O Atlético-MG venceu o América-MG nos pênaltis e garantiu sua classificação para a grande final do Campeonato Mineiro de 2026. Após um empate por 0 a 0 no tempo regulamentar no estádio Independência — repetindo a igualdade do jogo de ida —, a decisão foi para as penalidades máximas. Foi aí que a estrela do goleiro Everson brilhou intensamente: ele defendeu duas cobranças e, com frieza, marcou o gol da classificação, selando o destino do clássico.

Goleiros protagonistas no tempo normal

O clássico começou movimentado, com as duas equipes buscando o ataque, apesar do placar zerado sugerir o contrário. O primeiro tempo foi marcado pelo duelo particular entre os ataques e os goleiros. O Coelho assustou com chutes perigosos de fora da área: Felipe Amaral e Person obrigaram Everson a fazer grandes defesas para manter o Galo vivo. Do outro lado, o Atlético respondeu com velocidade. Em um contra-ataque fulminante, Hulk serviu Reinier, mas o goleiro Gustavo apareceu bem para bloquear, mantendo a igualdade.

A segunda etapa, no entanto, viu o ritmo da partida cair. O jogo tornou-se mais truncado, com muitas faltas e interrupções para atendimentos médicos. O Atlético tentou pressionar com a entrada de Dudu e Cissé, que chegou a assustar com um chute para fora, mas a defesa do América, liderada por Emerson e Rafa Barcelos, conseguiu neutralizar as investidas. Nos minutos finais, Maycon ainda teve a chance de decidir, mas isolou a bola após passe de Renan Lodi, decretando o empate e o drama dos pênaltis.

A estrela de Everson decide a vaga

Na disputa de pênaltis, a experiência e a competência de Everson fizeram a diferença. O goleiro atleticano começou defendendo a cobrança de Person. O Atlético abriu vantagem com Hulk e Renan Lodi, mas Junior Alonso desperdiçou sua chance, mandando por cima do gol e devolvendo a esperança ao América. No entanto, Everson apareceu novamente para defender a cobrança fraca de Felipe Amaral.

Com a vantagem restabelecida após o gol de Maycon, coube ao próprio Everson a responsabilidade da cobrança decisiva. O goleiro bateu com categoria no canto esquerdo, vencendo seu homólogo Gustavo e garantindo a festa alvinegra no Horto.

Com a vitória, o Atlético-MG avança para enfrentar o arquirrival Cruzeiro na grande decisão do Estadual, reeditando o maior clássico de Minas Gerais valendo a taça. O América-MG, apesar da luta, despede-se da competição.