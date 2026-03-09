A final do Campeonato Mineiro terminou de forma inesperada. O título conquistado pelo Cruzeiro ficou em segundo plano devido a confusão generalizada no clássico contra o Atlético Mineiro. Os xingamentos e agressões entre jogadores e comissões técnicas resultou no recorde histórico brasileiro: foram 23 expulsos, de acordo com a súmula da arbitragem.

A briga teve início já nos acréscimos, quando o goleiro Everson dividiu bola com Christian. O jogador do Galo foi para cima do adversário na sequência e o agrediu com o joelho. Depois disso, o que se viu foram jogadores e membros da comissão técnica em uma briga generalizada dentro de campo.

O árbitro Matheus Candançan conseguiu finalizar a partida apenas depois que a Polícia Militar entrou em ação e acalmou os ânimos. Ainda assim, dentro de campo, não houve aplicação de nenhum cartão vermelho. A arbitragem foi confirmar as expulsões na súmula. Foram 23 jogadores expulsos, 12 atletas do Cruzeiro e 11 do Galo, um novo recorde no futebol brasileiro.

Recorde brasileiro e mundial de expulsões

Até então, o recorde brasileiro de expulsões em um único jogo havia sido no torneio Rio-São Paulo de 1954, entre Portuguesa e Botafogo. Na ocasião, foram 22 jogadores expulsos – um a menos que na final do Campeonato Mineiro.

O futebol argentino defende o recorde mundial, que segue isolado e muito à frente das 23 expulsões. No campeonato da 5ª divisão de 2011, Claypole e Victoriano Arenas terminou com 36 expulsos – todos os jogadores relacionados para a partida receberam cartão vermelho.

Veja a lista de jogadores expulsos em Cruzeiro x Galo

Cruzeiro

Cássio

Fagner

Fabrício Bruno

João Marcelo

Villalba

Kauã Prates

Christian

Lucas Romero

Matheus Henrique

Walace

Gerson

Kaio Jorge

Atlético-MG

Everson

Gabriel Delfim Preciado Lyanco Ruan Tressoldi Junior Alonso Renan Lodi Alan Franco Alan Minda Cassierra Hulk